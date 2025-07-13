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Имам Хатаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере

Имам Хатаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере
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Российский боксёр Имам Хатаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На турнире профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Golden Boy Promotions, он проиграл бывшему обладателю регулярного титула WBC в этой весовой категории Дэвиду Моррелю раздельным решением.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Дэвид Моррель (W) — Имам Хатаев
13 июля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Дэвид Моррель
Окончено
SD
Имам Хатаев

Ранее Хатаев одержал десять побед (девять из которых досрочно) и не потерпел ни одного поражения.
Предыдущий бой Хатаева состоялся в марте 2025 года в Австралии, где он уверенно победил аргентинского боксёра Дурваля Паласио единогласным решением судей.

Что касается Морреля, то он до этого в последний раз выходил на ринг в феврале 2025 года и уступил действующему чемпиону мира по версии WBC в полутяжёлом весе Давиду Бенавидесу единогласным решением судей.

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