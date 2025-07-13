Российский боксёр Имам Хатаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На турнире профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Golden Boy Promotions, он проиграл бывшему обладателю регулярного титула WBC в этой весовой категории Дэвиду Моррелю раздельным решением.

Ранее Хатаев одержал десять побед (девять из которых досрочно) и не потерпел ни одного поражения.

Предыдущий бой Хатаева состоялся в марте 2025 года в Австралии, где он уверенно победил аргентинского боксёра Дурваля Паласио единогласным решением судей.

Что касается Морреля, то он до этого в последний раз выходил на ринг в феврале 2025 года и уступил действующему чемпиону мира по версии WBC в полутяжёлом весе Давиду Бенавидесу единогласным решением судей.