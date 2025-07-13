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Вальтер Уокер вышел на бой на турнире UFC в США под песню «Матушка земля»

Вальтер Уокер вышел на бой на турнире UFC в США под песню «Матушка земля»
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Бразильский боец UFC Вальтер Уокер вышел на бой против американца Кеннеди Нзечукву на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 70, который проходит в Нэшвилле (США), под песню «Матушка земля».
Уокер выиграл бой в первом раунде скручиванием пятки.

UFC 2025. UFC on ESPN 70, Нэшвилл, США
Кеннеди Нзечукву — Вальтер Уокер (W)
13 июля 2025, воскресенье. 01:50 МСК
Кеннеди Нзечукву
Окончено
SUB
Вальтер Уокер

Ранее Уокер в интервью заявлял, что является наполовину русским. Всего на счету Уокера 14 побед в смешанных единоборствах и одно поражение.

Главным событием шоу станет бой экс-претендента на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррика Льюиса против Таллисона Тейшейры. В соглавном бою американец Стивен Томпсон встретится с представителем Бразилии Габриэлем Бонфимом.

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