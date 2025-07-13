Вальтер Уокер вышел на бой на турнире UFC в США под песню «Матушка земля»

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер вышел на бой против американца Кеннеди Нзечукву на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 70, который проходит в Нэшвилле (США), под песню «Матушка земля».

Уокер выиграл бой в первом раунде скручиванием пятки.

Ранее Уокер в интервью заявлял, что является наполовину русским. Всего на счету Уокера 14 побед в смешанных единоборствах и одно поражение.

Главным событием шоу станет бой экс-претендента на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррика Льюиса против Таллисона Тейшейры. В соглавном бою американец Стивен Томпсон встретится с представителем Бразилии Габриэлем Бонфимом.