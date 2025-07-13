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«Россия — мой дом». Бразильский боец Уокер дал интервью на русском на турнире UFC в США

«Россия — мой дом». Бразильский боец Уокер дал интервью на русском на турнире UFC в США
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В эти минуты в американском Нэшвилле проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 70. В одном из прелимов соревнований бразильский боец UFC Вальтер Уокер ододел американца Кеннеди Нзечукву в первом раунде скручиванием пятки. После боя бразилец дал интервью в октагоне на русском языке.

UFC 2025. UFC on ESPN 70, Нэшвилл, США
Кеннеди Нзечукву — Вальтер Уокер (W)
13 июля 2025, воскресенье. 01:50 МСК
Кеннеди Нзечукву
Окончено
SUB
Вальтер Уокер

«Спасибо России! Россия — мой дом», — сказал Уокер после победы.

Напомним, бразилец вышел на бой против Нзечукву под песню «Матушка земля» исполнителя Татьяны Куртуковой. Ранее Уокер в интервью заявлял, что является наполовину русским. Всего в его активе 14 побед в смешанных единоборствах и одно поражение.

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