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Статистика ударов в бою Дэвид Моррель – Имам Хатаев

Статистика ударов в бою Дэвид Моррель – Имам Хатаев
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Появилась расширенная статистика ударов в бою между россиянином Имамом Хатаевым и американцем кубинцем Дэвидом Моррелем.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Дэвид Моррель (W) — Имам Хатаев
13 июля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Дэвид Моррель
Окончено
SD
Имам Хатаев

Хатаев проиграл бой раздельным решением судей.

Моррелль нанёс 97 силовых ударов из 213 выброшенных, с точностью 45.5%. Из них 20 ударов пришлись в тело. Хатаев нанёс 129 силовых ударов из 352 выброшенных, с точностью 36.6%. Из них 54 удара пришлись в тело.

Также Моррель был значительно точнее в джебах. Он нанёс 74 джеба из 231 выброшенного, с точностью 32%. Из них 2 джеба пришлись в тело. Хатаев нанёс 42 джеба из 198 выброшенных, с точностью 21.2%. Из них 9 джебов пришлись в тело.

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