Статистика ударов в бою Дэвид Моррель – Имам Хатаев

Появилась расширенная статистика ударов в бою между россиянином Имамом Хатаевым и американцем кубинцем Дэвидом Моррелем.

Хатаев проиграл бой раздельным решением судей.

Моррелль нанёс 97 силовых ударов из 213 выброшенных, с точностью 45.5%. Из них 20 ударов пришлись в тело. Хатаев нанёс 129 силовых ударов из 352 выброшенных, с точностью 36.6%. Из них 54 удара пришлись в тело.

Также Моррель был значительно точнее в джебах. Он нанёс 74 джеба из 231 выброшенного, с точностью 32%. Из них 2 джеба пришлись в тело. Хатаев нанёс 42 джеба из 198 выброшенных, с точностью 21.2%. Из них 9 джебов пришлись в тело.