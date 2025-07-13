Шакур Стивенсон победил Уильяма Сепеду и защитил чемпионский пояс WBC

В Нью-Йорке (США) состоялся боксёрский вечер Ring III от Турки Аль аш-Шейха, на котором прошёл бой чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Шакура Стивенсона против Уильяма Сепеды.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Стивенсона единогласным судейским решением (118-110, 118-110, 119-109). Таким образом, он защитил чемпионский пояс.

После сегодняшнего боя на счету Шакура 24 победы в 24 профессиональных поединках. Он не потерпел ни одного поражения. Сепеда, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. На его счету также 30 побед.

Напомним, также в рамках сегодняшнего турнира россиянин Имам Хатаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив Дэвиду Моррелю.