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Шакур Стивенсон победил Уильяма Сепеду и защитил чемпионский пояс WBC

Шакур Стивенсон победил Уильяма Сепеду и защитил чемпионский пояс WBC
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В Нью-Йорке (США) состоялся боксёрский вечер Ring III от Турки Аль аш-Шейха, на котором прошёл бой чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Шакура Стивенсона против Уильяма Сепеды.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Шакур Стивенсон (W) — Уильям Сепеда
13 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Шакур Стивенсон
Окончено
UD
Уильям Сепеда

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Стивенсона единогласным судейским решением (118-110, 118-110, 119-109). Таким образом, он защитил чемпионский пояс.

После сегодняшнего боя на счету Шакура 24 победы в 24 профессиональных поединках. Он не потерпел ни одного поражения. Сепеда, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. На его счету также 30 побед.

Напомним, также в рамках сегодняшнего турнира россиянин Имам Хатаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив Дэвиду Моррелю.

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