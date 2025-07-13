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Хамза Шираз выиграл бой у Эдгара Берланги нокаутом в пятом раунде, 13 июля 2025, США

Хамза Шираз нокаутировал Эдгара Берлангу в пятом раунде
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В ночь с 12 на 13 июля мск в Нью-Йорке (США) завершился вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Golden Boy Promotions. В рамках главного события шоу во втором среднем весе (до 76,2 кг) WBC сошлись экс-претенденты британский боксёр Хамза Шираз и Эдгар Берланга из Пуэрто-Рико.

Бой завершился поражением Берланги нокаутом в пятом раунде. На старте 5-го раунда Шираз потряс Берлангу. Рефери тут же вмешался и остановил поединок.

Отметим, этим боем 26-летний Шираз дебютировал во втором среднем весе. Его рекорд в боксе составляет 22 победы (18 нокаутом) и одна ничья. Поражений в его карьере нет. Победа в этом бою сделала Шираза претендентом на титул WBC во втором среднем весе, которым сейчас владеет Сауль «Канело» Альварес. В активе 28-летнего Берланги 23 победы (18 нокаутом) и два поражения.

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