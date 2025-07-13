Мераб Двалишвили обошёл Ислама Махачева и стал бойцом года по версии ESPY 2025

Промоушен UFC в трансляции на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 70, который проходит в американском Нэшвилле, объявил номинантов и победителя премии ESPY 2025 в номинации «Боец года UFC».

Победителем номинации стал чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили. Боец обошёл бывшего чемпиона в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, чемпиона в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси и чемпионку в женском легчайшем весе американку Кайлу Харрисон.

Ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта (ESPY) присуждается американскими телесетями ABC и ESPN для признания индивидуальных, командных и других спортивных достижений за календарный год, предшествующий церемонии.

Как появился UFC: