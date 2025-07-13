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Деррик Льюис за 38 секунд нокаутировал Таллисона Тейшейру на турнире UFC

Деррик Льюис за 38 секунд нокаутировал Таллисона Тейшейру на турнире UFC
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В ночь с 12 на 13 июля в Нэшвилле (США) состоялся турнир UFC on ESPN 70. Главным его событием стал бой в тяжёлом весе между американцем Дерриком Льюисом и Таллисоном Тейшейрой из Бразилии.

UFC 2025. UFC on ESPN 70, Нэшвилл, США
Деррик Льюис (W) — Таллисон Тейшейра
13 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Деррик Льюис
Окончено
TKO
Таллисон Тейшейра

Поединок завершился досрочной победой Льюиса техническим нокаутом в первом раунде после 38 секунд боя. Американец после раннего пропущенного удара от соперника ринулся в атаку, пошатнул бразильца и бросился его добивать. Судья остановил поединок. На арене данное решение вызвало негодование, тренеры бразильца посчитали, что это была ранняя остановка боя.

Напомним, на счету Льюиса теперь 29 побед и 12 поражений в ММА. Один бой с его участием завершился без результата. У Тейшеры — шесть побед и одно поражение в ММА.

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