Деррик Льюис за 38 секунд нокаутировал Таллисона Тейшейру на турнире UFC

В ночь с 12 на 13 июля в Нэшвилле (США) состоялся турнир UFC on ESPN 70. Главным его событием стал бой в тяжёлом весе между американцем Дерриком Льюисом и Таллисоном Тейшейрой из Бразилии.

Поединок завершился досрочной победой Льюиса техническим нокаутом в первом раунде после 38 секунд боя. Американец после раннего пропущенного удара от соперника ринулся в атаку, пошатнул бразильца и бросился его добивать. Судья остановил поединок. На арене данное решение вызвало негодование, тренеры бразильца посчитали, что это была ранняя остановка боя.

Напомним, на счету Льюиса теперь 29 побед и 12 поражений в ММА. Один бой с его участием завершился без результата. У Тейшеры — шесть побед и одно поражение в ММА.