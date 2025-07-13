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Видео нокаута в поединке Льюис — Тейшера за 38 секунд боя

Видео нокаута в поединке Льюис — Тейшера за 38 секунд боя
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В ночь с 12 на 13 июля в Нэшвилле (США) состоялся турнир UFC on ESPN 70. Главным его событием стал бой в тяжёлом весе между американцем Дерриком Льюисом и Таллисоном Тейшейрой из Бразилии. Поединок закончился уже в первом раунде победой американца техническим нокаутом.

UFC 2025. UFC on ESPN 70, Нэшвилл, США
Деррик Льюис (W) — Таллисон Тейшейра
13 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Деррик Льюис
Окончено
TKO
Таллисон Тейшейра

Права на видео принадлежат UFC

Напомним, для оформления победы Льюису потребовалось всего 38 секунд. Деррик пошатнул оппонента, тот упал на канвас. Затем Льюис принялся добивать Тейшеру, судья досрочно остановил поединок. На арене данное решение вызвало негодование, тренеры бразильца посчитали, что это была ранняя остановка боя.

Льюис нанёс 25-летнему бразильцу первое поражение в карьере.

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