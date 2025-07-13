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Глава UFC Дана Уайт ответил, оказывает ли он помощь больному Бену Аскрену

Глава UFC Дана Уайт ответил, оказывает ли он помощь больному Бену Аскрену
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Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Бен Аскрен по-прежнему проходит реабилитацию. На фоне этого боссу UFC Дане Уайту на пресс-конференции после турнира on ESPN 70 в Нэшвилле был задан вопрос, оказывает ли он оказать финансовую помощь бывшему бойцу.

«Как только мы узнали про Бена Аскрена, я связался с его женой и оказал помощь. Обычно я о таком не люблю говорить, но мы ему помогаем», — ответил Уайт на вопрос журналиста.

Напомним, 8 июня стало известно, что Аскрен был госпитализирован в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Вскоре появилась неподтверждённая информация, что состояние Бена представляется критическим, что впоследствии было опровергнуто. 30 июня стало известно, что Аскрен перенёс операцию по трансплантации лёгких.

Бен Аскрен обратился к фанатам из госпиталя

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