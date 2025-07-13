Льюис превзошёл Веласкеса по количеству добиваний в партере

40-летний американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории Деррик Льюис превзошёл рекорд своего соотечественника и двукратного чемпиона UFC в тяжёлом весе Кейна Веласкеса по количеству добиваний в партере после своей победы на турнире UFC on ESPN 70 над бразильцем Таллисоном Тейшейрой.

Теперь на счету Льюиса девять побед добиваниями в партере, в то время как у Кейна — восемь.

Напомним, Деррик в первом раунде отправил Тейшейру в нокдаун, а затем бросился его добивать, после чего судья остановил поединок. Льюис обновил и продлил свой же рекорд побед нокаутами в промоушене Даны Уайта — 16.