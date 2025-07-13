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Льюис превзошёл Веласкеса по количеству добиваний в партере

Льюис превзошёл Веласкеса по количеству добиваний в партере
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40-летний американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории Деррик Льюис превзошёл рекорд своего соотечественника и двукратного чемпиона UFC в тяжёлом весе Кейна Веласкеса по количеству добиваний в партере после своей победы на турнире UFC on ESPN 70 над бразильцем Таллисоном Тейшейрой.

UFC 2025. UFC on ESPN 70, Нэшвилл, США
Деррик Льюис (W) — Таллисон Тейшейра
13 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Деррик Льюис
Окончено
TKO
Таллисон Тейшейра

Теперь на счету Льюиса девять побед добиваниями в партере, в то время как у Кейна — восемь.

Напомним, Деррик в первом раунде отправил Тейшейру в нокдаун, а затем бросился его добивать, после чего судья остановил поединок. Льюис обновил и продлил свой же рекорд побед нокаутами в промоушене Даны Уайта — 16.

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