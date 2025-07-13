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Деррик Льюис — 13-й боец с 20 победами в UFC

Деррик Льюис — 13-й боец с 20 победами в UFC
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40-летний американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории Деррик Льюис стал 13-м представителем промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) с 20 победами после выигранного поединка на турнире UFC on ESPN 70 с бразильцем Таллисоном Тейшейрой.

UFC 2025. UFC on ESPN 70, Нэшвилл, США
Деррик Льюис (W) — Таллисон Тейшейра
13 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Деррик Льюис
Окончено
TKO
Таллисон Тейшейра

Деррик в первом раунде отправил Тейшейру в нокдаун, а затем бросился его добивать, после чего судья остановил поединок.

Лидеры UFC по победам:

1. Джим Миллер — 27.
2-4. Андрей Орловский — 23.
2-4. Дональд Серроне — 23.
2-4. Чарльз Оливейра — 23.
5-9. Дэмиан Майя — 22.
5-9. Джон Джонс — 22.
5-9. Дастин Порье — 22.
5-9. Макс Холлоуэй — 22.
5-9. Нил Магни — 22.
10. Рафаэль дос Аньос — 21.
11-13. Жорж Сен-Пьер — 20.
11-13. Майкл Биспинг — 20.
11-13. Деррик Льюис — 20.

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