Пимблетт назвал лучшего бойца в истории UFC

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30-летний звёздный английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт назвал лучшего представителя промоушена в истории.

— За чьими боями в UFC любишь наблюдать?

— За Рэмпейдж Джексоном (Куинтон Джексон. — Прим. «Чемпионата»).

— Лучший британский боец за всё время?

— Майкл Биспинг. Он был достойным представителем страны на протяжении многих лет.

— Кто лучший легковес в истории UFC?

— Здесь вспоминается олд-скул — Би-Джей Пенн. Также был хорош Джо Стивенсон.

— Лучший город, где можно подраться?

— Хотелось бы назвать Ливерпуль, но я там никогда не дрался. Если честно, мне нравятся Майами и Лас-Вегас.

— Кто лучший в рейтинге pound 4 pound?

— Джон Джонс.

— Кто лучший нокаутёр в истории UFC?

— Макс Холлоуэй.

— Лучший боец в истории UFC?

— Джон Джонс.