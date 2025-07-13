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Пимблетт назвал лучшего бойца в истории UFC

Пимблетт назвал лучшего бойца в истории UFC
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30-летний звёздный английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт назвал лучшего представителя промоушена в истории.

— За чьими боями в UFC любишь наблюдать?
— За Рэмпейдж Джексоном (Куинтон Джексон. — Прим. «Чемпионата»).

— Лучший британский боец за всё время?
— Майкл Биспинг. Он был достойным представителем страны на протяжении многих лет.

— Кто лучший легковес в истории UFC?
— Здесь вспоминается олд-скул — Би-Джей Пенн. Также был хорош Джо Стивенсон.

— Лучший город, где можно подраться?
— Хотелось бы назвать Ливерпуль, но я там никогда не дрался. Если честно, мне нравятся Майами и Лас-Вегас.

— Кто лучший в рейтинге pound 4 pound?
— Джон Джонс.

— Кто лучший нокаутёр в истории UFC?
— Макс Холлоуэй.

— Лучший боец в истории UFC?
— Джон Джонс.

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