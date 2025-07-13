Результаты шоу WWE Saturday Night's Main Event. Голдберг завершил карьеру

В ночь на 13 июля в Атланте, США, на стадионе «Стэйт Фарм-Арена», на котором проводит свои матчи команда НБА «Атланта Хоукс», состоялось шоу популярного промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Saturday Night's Main Event. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами мероприятия.

WWE Saturday Night's Main Event. Результаты шоу

1. Рэнди Ортон победил Дрю Макинтайра. После матча Логан Пол, сопровождающий Макинтайра, и музыкант Джелли Ролл, вышедший с Ортоном, продолжили конфронтацию, в результате чего на PLE SummerSlam назначен командный поединок — Рэнди Ортон и Джелли Ролл против Дрю Макинтайра и Логана Пола.

Макинтайр проводил Роллу фирменным «Клеймор» Фото: wwe.com

2. Соло Сикоа защитил чемпионство США в поединке с Джимми Усо.

Сикоа избивает Усо после поединка Фото: wwe.com

3. Эл Эй Найт победил Сета Роллинса. После неудачного приземления Роллинс получил травму и не смог продолжить матч, который завершился коронным приёмом Найта.

Фото: wwe.com

4. Гюнтер защитил чемпионство в тяжёлом весе, проведя удушающий приём «Слиппер» на Голдберге. Голдберг завершил карьеру рестлера.

Фото: wwe.com