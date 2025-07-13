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«Русские идут до конца». Шара Буллет поздравил Вальтера Уокера с победой

«Русские идут до конца». Шара Буллет поздравил Вальтера Уокера с победой
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Известный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, отреагировал на победу бразильского атлета Вальтера Уокера над американцем Кеннеди Нзечукву.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Поздравляю, Вальтер! Русские идут до конца», — подписал фотографию с поединка Магомедов.

Уокер вышел на поединок под песню «Матушка земля» исполнителя Татьяны Куртуковой. Вальтер одержал победу в первом раунде после болевого приёма на ногу. Это его третий выигранный поединок кряду после скручивания пятки.

Ранее бразильский боец в одном из интервью заявлял, что является наполовину русским. Всего в его активе 14 побед в смешанных единоборствах и одно поражение.

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