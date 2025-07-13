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Льюис рассказал, о чём беседовал с Трампом по телефону прямо в октагоне

Льюис рассказал, о чём беседовал с Трампом по телефону прямо в октагоне
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40-летний американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории Деррик Льюис рассказал, о чём беседовал с президентом США Дональдом Трампом после своей победы на турнире UFC on ESPN 70 над бразильцем Таллисоном Тейшейрой.

UFC 2025. UFC on ESPN 70, Нэшвилл, США
Деррик Льюис (W) — Таллисон Тейшейра
13 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Деррик Льюис
Окончено
TKO
Таллисон Тейшейра

«Это празднование занимает особое место в моём сердце только потому, что я общался по телефону с президентом. Мы начали говорить о делах, и я сказал ему подождать, пока я не приеду лично в Белый дом, и мы поговорим по-настоящему. Было очень здорово, что он поговорил со мной.

Я несколько недель просил Дану дать мне возможность пообщаться с Дональдом. О чём мы пообщались? О террористах и о других делах. Работа в ФБР в будущем? Мы, вообще-то, не любим их. Мне пришлось сказать президенту: «Эй, проследите, чтобы моего имени не было в их списке», — сказал Льюис на пресс-конференции после турнира.

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