«Заставлю его заплатить за промахи». Порье — о настрое на бой с Холлоуэем

36-летний американский бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался о своём настрое на поединок с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем, который пройдёт 20 июля в Новом Орлеане, США, 20 июля 2025 года.

«Бить его, попадая каждым панчем, наносить такие удары, каждый из которых причинит ему боль. Заставить его промахнуться и заплатить за это, проявив себя лучше в тот вечер», — сказал Порье в видеоролике UFC.

Свой последний поединок Порье провёл 2 июня 2024 года против российского атлета Ислама Махачева, проиграв удушающим приёмом.

Холлоуэй последний раз бился в октагоне 24 октября 2024 года, проиграв нокаутом Илии Топурии.