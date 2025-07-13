«Заставлю его заплатить за промахи». Порье — о настрое на бой с Холлоуэем
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36-летний американский бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался о своём настрое на поединок с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем, который пройдёт 20 июля в Новом Орлеане, США, 20 июля 2025 года.
UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье
«Бить его, попадая каждым панчем, наносить такие удары, каждый из которых причинит ему боль. Заставить его промахнуться и заплатить за это, проявив себя лучше в тот вечер», — сказал Порье в видеоролике UFC.
Свой последний поединок Порье провёл 2 июня 2024 года против российского атлета Ислама Махачева, проиграв удушающим приёмом.
Холлоуэй последний раз бился в октагоне 24 октября 2024 года, проиграв нокаутом Илии Топурии.
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