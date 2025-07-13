Артур Бетербиев поздравил Абдулвахабова с победой в четвёртом бою с Али Баговым на ACA 189

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев поздравил действующего обладателя титула ACA в лёгком весе Абдул-Азиза Абдулвахабова с победой нокаутом в четвёртом бою с Али Баговым, который возглавил турнир ACA 189.

«Искренне поздравляю Абдул-Азиза Абдулвахабова с яркой и заслуженной победой на турнире ACA 189 памяти одного из самых титулованных борцов вольного стиля, трёхкратного олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира Бувайсара Сайтиева, который прошёл в Грозном.

Абдул-Азиз вновь продемонстрировал высочайший уровень мастерства, железную дисциплину и настоящий дух воина, подтвердив звание одного из сильнейших бойцов лиги! Также хочу пожелать скорейшего выздоровления Али Багову. Пусть Всевышний укрепит его здоровье и вернёт в строй ещё сильнее!

От всей души благодарю Главу Чеченской Республики, моего дорогого БРАТА Рамзана Ахматовича Кадырова за неоценимый вклад в развитие спорта и поддержку наших бойцов!» — написал Бетербиев в телеграм-канале.