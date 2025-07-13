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Абдель-Азиз сообщил, когда пройдёт реванш Анкалаева и Перейры

Абдель-Азиз сообщил, когда пройдёт реванш Анкалаева и Перейры
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева, сообщил, когда его подопечный проведёт реванш с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Кроме того, Абдель-Азиз поделился своим прогнозом на данный бой.

«Если эти парни снова подерутся, а они снова встретятся, вероятно, в октябре, то исход для Алекса будет ещё хуже. Анкалаев может бороться, запирать в клинче, работать в стойке. И, откровенно говоря, мне кажется, что Магомед больше ударник, чем борец. Мы видели Анкалаева в деле, он отправил в нокдаун Перейру. Алекс же не доставил ему проблем», — приводит слова Абдель-Азиза портал Sportskeeda.

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