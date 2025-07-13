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«Почему у меня забрали мои лёгкие?» Аскрен высказался о своей болезни и госпитализации

«Почему у меня забрали мои лёгкие?» Аскрен высказался о своей болезни и госпитализации
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Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Бен Аскрен поделился мыслями о том, в каком положении он оказался.

«Признаюсь — в какой-то момент мне стало жалко себя. Однако в этом нет никакой пользы. В голове у меня возникала мысль: «Я ведь не выкурил ни одной сигареты, никогда не употреблял травку. Почему у меня забрали мои лёгкие? Почему это произошло со мной, парнем, который не курит?»

Но потом понял — что случилось, то случилось. Конечно, могу злиться и обижаться, ныть и плакать. Но это не поможет мне. Я нахожусь сейчас в больнице и намерен двигаться вперёд изо всех сил. Не буду жалеть себя. Очень скоро уйду отсюда», — приводит слова Аскрена портал Bloody Elbow.

Напомним, 8 июня стало известно, что Аскрен был госпитализирован в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Вскоре появилась неподтверждённая информация, что состояние Бена представляется критическим, что впоследствии было опровергнуто. 30 июня стало известно, что Аскрен перенёс операцию по трансплантации лёгких.

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