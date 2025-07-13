«Буду честен». Волкановски раскрыл свою главную мотивацию в карьере бойца ММА

36-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски раскрыл, что его главным мотивом в карьере бойца ММА было стремление обеспечить свою семью.

«Буду честен. Многие парни избегают говорить об этом, но я всегда дрался ради денег, чтобы позаботиться о своей семье. Если мне надо будет получить ради этого по морде, то ладно, ничего страшного. Я просто постараюсь этого избежать, но принимаю условия. На самом деле наследие тут ни при чём. Для меня важно, чтобы моя семья была обеспечена. А остальное придёт само собой», — приводит слова Волкановски портал AgFight.