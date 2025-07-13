Орловский: поражение в бою с Емельяненко — это самое большое сожаление в моей карьере

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский рассказал, что считает поражение нокаутом в поединке с легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко самым большим сожалением в своей карьере. Бой Питбуля и Последнего императора состоялся 24 января 2009 года на турнире Affliction: Day of Reckoning.

«В том бою Фёдор поймал меня. И это [поражение] стало самым большим сожалением в моей карьере. Но что есть, то есть. Это факт. Я проиграл тот бой. Где сейчас Емельяненко? Как ему живётся в России? Я всё ещё занимаюсь тем, что люблю. Возможно, произойдёт чудо и мы снова встретимся с ним», — приводит слова Орловского портал MMA Fighting.