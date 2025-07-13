Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Американский блогер-боксёр Джейк Пол вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

Американский блогер-боксёр Джейк Пол вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол был включён в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом стало известно на пресс-конференции после боксёрского шоу, которое прошло 11 июля в Нью-Йорке (США).

Джейк был включён в Книгу как глава промоутерского агентства Most Valuable Promotions (MVP) за организацию боксёрского шоу, в рамках которого на кону стояло одновременно 20 чемпионских титулов (учитываются также временные пояса. — Прим. «Чемпионата»).

Масштабный боксёрский вечер состоялся 11 июля в Нью-Йорке (США). Всего состоялось пять титульных противостояний, с результатами которых «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться.

Главный бой: Кэти Тейлор победила Аманду Серрано решением большинства судей и отстояла звание абсолютной чемпионки мира в категории до 63,5 кг.

Соглавный бой: Алисия Баумгарднер победила единогласным решением судей Дженнифер Миранду в дивизионе до 59 кг, защитив звание абсолютной чемпионки мира.

Чернека Джонсон досрочно победила (остановка рефери в девятом раунде) Шуретту Меткалф, отстояв звание абсолютной чемпионки в категории до 53,5 кг.

Элли Скотни победила Ямилет Меркадо единогласным решением судей, завоевав титулы WBC, IBF и WBO в категории до 55,3 кг.

Шедейша Грин победила раздельным решением судей Саванну Маршалл, завоевав титулы IBF и WBO в категории до 76,2 кг.

Материалы по теме
Боксёры против, зато фанаты в восторге. Почему Джейк Пол в рейтингах WBA — это хорошо
Боксёры против, зато фанаты в восторге. Почему Джейк Пол в рейтингах WBA — это хорошо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android