Американский блогер-боксёр Джейк Пол вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

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28-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол был включён в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом стало известно на пресс-конференции после боксёрского шоу, которое прошло 11 июля в Нью-Йорке (США).

Джейк был включён в Книгу как глава промоутерского агентства Most Valuable Promotions (MVP) за организацию боксёрского шоу, в рамках которого на кону стояло одновременно 20 чемпионских титулов (учитываются также временные пояса. — Прим. «Чемпионата»).

Масштабный боксёрский вечер состоялся 11 июля в Нью-Йорке (США). Всего состоялось пять титульных противостояний, с результатами которых «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться.

Главный бой: Кэти Тейлор победила Аманду Серрано решением большинства судей и отстояла звание абсолютной чемпионки мира в категории до 63,5 кг.

Соглавный бой: Алисия Баумгарднер победила единогласным решением судей Дженнифер Миранду в дивизионе до 59 кг, защитив звание абсолютной чемпионки мира.

Чернека Джонсон досрочно победила (остановка рефери в девятом раунде) Шуретту Меткалф, отстояв звание абсолютной чемпионки в категории до 53,5 кг.

Элли Скотни победила Ямилет Меркадо единогласным решением судей, завоевав титулы WBC, IBF и WBO в категории до 55,3 кг.

Шедейша Грин победила раздельным решением судей Саванну Маршалл, завоевав титулы IBF и WBO в категории до 76,2 кг.