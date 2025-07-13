Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт включил Дастина Порье в число величайших бойцов в истории ММА

Дана Уайт включил Дастина Порье в число величайших бойцов в истории ММА
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт лестно высказался в адрес 36-летнего бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье в преддверии его прощального боя с обладателем титула BMF Максом Холлоуэем, который состоится 20 июля на турнире UFC 320.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«Во всём мире Дастин Порье является настоящей звездой. Он добился невероятных высот в спорте, и, честно говоря, бой с Максом Холлоуэем — особенный для него. Дастин мечтал завершить карьеру в Новом Орлеане. И вот мы здесь. Сейчас Порье занимает пятое место в рейтинге лёгкого веса. Дастин многого достиг, и я считаю его одним из величайших бойцов в истории. Этот парень определённо заслуживает уважения», — приводит слова Уайта портал MMA Fighting.

Материалы по теме
«Заставлю его заплатить за промахи». Порье — о настрое на бой с Холлоуэем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android