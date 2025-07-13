Дана Уайт включил Дастина Порье в число величайших бойцов в истории ММА

Президент UFC Дана Уайт лестно высказался в адрес 36-летнего бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье в преддверии его прощального боя с обладателем титула BMF Максом Холлоуэем, который состоится 20 июля на турнире UFC 320.

«Во всём мире Дастин Порье является настоящей звездой. Он добился невероятных высот в спорте, и, честно говоря, бой с Максом Холлоуэем — особенный для него. Дастин мечтал завершить карьеру в Новом Орлеане. И вот мы здесь. Сейчас Порье занимает пятое место в рейтинге лёгкого веса. Дастин многого достиг, и я считаю его одним из величайших бойцов в истории. Этот парень определённо заслуживает уважения», — приводит слова Уайта портал MMA Fighting.