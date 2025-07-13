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Йоэль Ромеро, Дерек Брансон и Тиаго Сантос — новые бойцы лиги BKFC

Йоэль Ромеро, Дерек Брансон и Тиаго Сантос — новые бойцы лиги BKFC
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48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро подписал контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Об этом стало известно на пресс-конференции лиги перед турниром BKFC 78.

Также было объявлено, что ещё несколько бывших бойцов UFC подписали соглашение с промоушеном, в частности 41-летний американец Дерек Брансон, 41-летний бразилец Тиаго Сантос и 30-летняя американка Аспен Лэдд.

Ранее руководство лиги BKFC сообщило, что в скором времени проведёт Гран-при с призовым фондом $ 25 млн.

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