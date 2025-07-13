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Абдель-Азиз: Перейру намеренно сделали чемпионом. В UFC молились, чтобы Анкалаев проиграл

Абдель-Азиз: Перейру намеренно сделали чемпионом. В UFC молились, чтобы Анкалаев проиграл
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева, поделился нестандартным мнением об отношении руководства UFC к его подопечному.

«Алекса сделали чемпионом намеренно. В UFC работают одни из лучших матчмейкеров с высоким уровнем интеллекта. Я думаю, что Магомед, как и Камару Усман, должны были получить свой титульный шанс за три боя до того, как его им предоставили. Их сдерживали из-за стиля ведения боя или индивидуальности.

Он много путешествует. У него отличный тренерский штаб. Я думаю, он классный парень и профессионал своего дела, но сейчас время Магомеда. Чёрт, он должен был стать чемпионом ещё два или три года назад. И Алекс никогда не смог бы достичь уровня Анкалаева. Хантер Кэмпбелл, Мик Мейнард, все в UFC относились к нему свысока. Они молились, чтобы Магомед проиграл [Перейре]», — приводит слова Абдель-Азиза портал Bloody Elbow.

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