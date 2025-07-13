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В UFC объявили следующего соперника Джеффа Нила

В UFC объявили следующего соперника Джеффа Нила
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11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Джефф Нил проведёт следующий поединок с 13-м номером рейтинга UFC в категории до 77 кг бразильцем Карлосом Пратесом на турнире UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США). Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Джеффу 34 года. В своём рекорде американский спортсмен имеет 16 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и шесть поражений. В UFC Джефф выступает с февраля 2018 года.

Карлосу 31 год. В своём профессиональном рекорде бразильский атлет имеет 21 победу (19 были одержаны досрочно) и семь поражений.

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