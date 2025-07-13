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В BKFC сообщили, что несколько бойцов отказались драться с Йоэлем Ромеро на голых кулаках

В BKFC сообщили, что несколько бойцов отказались драться с Йоэлем Ромеро на голых кулаках
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Президент лиги кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Дэвид Фельдман сообщил, что несколько бойцов отказались от поединка с 48-летним серебряным призёром Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывшим претендентом на титул UFC в среднем весе кубинцем Йоэлем Ромеро.

«Мы предложили бой с Ромеро нескольким парням, однако они отказались от участия в этом поединке. Только один боец заявил, что согласен подраться с ним. Не можем точно сказать, состоится этот поединок или нет. Однако я очень рад тому, что мы работаем над организацией этого боя. Дебют Йоэля запланирован на 12 сентября на турнире в Майами», — приводит слова Фельдмана портал MMAJunkie.

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