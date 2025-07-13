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Дастин Порье ответил, кто из бывших соперников сильнее всего бил его

Дастин Порье ответил, кто из бывших соперников сильнее всего бил его
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье заявил, что сильнее всего его били соотечественник Джастин Гэтжи и ирландец Конор Макгрегор.

«Чувак, о каком именно ударе мы говорим? Меня несколько раз нокаутировали. Хай-кик от Джастина в реванше был неприятным. И тот удар, которым Конор поймал меня в первом бою. Он тогда был в хорошей форме, умел бить», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.

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