«Уверен на 100%». Абдель-Азиз дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

Известный менеджер бойцов ММА египтянин Али Абдель-Азиз поделился мыслями насчёт боя между действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США) на турнире UFC 319. Их встреча станет главным событием вечера.

«Все знают, что я когда-то работал с Хамзатом. Очень люблю его. После коронавируса он столкнулся с серьёзными трудностями [в восстановлении организма]. Хамзат является настоящей суперзвездой, одной из самых ярких в UFC. Когда на тебя оказывается такое давление, люди порой не знают, как справиться с этим.

Сложно представить, что кто-то может противостоять сосредоточенному и здоровому Хамзату. Я уверен, что он способен победить любого парня в любой день. Когда речь заходит о таланте и технике, то здесь бесспорным лидером является Чимаев. Если бой затянется до третьего, четвёртого или пятого раундов, как он сложится? Я верю, что Хамзат сможет выйти в октагон и показать то же, что и в поединке с Робертом Уиттакером. Уверен на все 100%», — приводит слова Абдель-Азиза портал Sportskeeda.