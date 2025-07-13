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«Уверен на 100%». Абдель-Азиз дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

«Уверен на 100%». Абдель-Азиз дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев
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Известный менеджер бойцов ММА египтянин Али Абдель-Азиз поделился мыслями насчёт боя между действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США) на турнире UFC 319. Их встреча станет главным событием вечера.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Все знают, что я когда-то работал с Хамзатом. Очень люблю его. После коронавируса он столкнулся с серьёзными трудностями [в восстановлении организма]. Хамзат является настоящей суперзвездой, одной из самых ярких в UFC. Когда на тебя оказывается такое давление, люди порой не знают, как справиться с этим.

Сложно представить, что кто-то может противостоять сосредоточенному и здоровому Хамзату. Я уверен, что он способен победить любого парня в любой день. Когда речь заходит о таланте и технике, то здесь бесспорным лидером является Чимаев. Если бой затянется до третьего, четвёртого или пятого раундов, как он сложится? Я верю, что Хамзат сможет выйти в октагон и показать то же, что и в поединке с Робертом Уиттакером. Уверен на все 100%», — приводит слова Абдель-Азиза портал Sportskeeda.

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