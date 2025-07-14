Кормье: не уверен, что в UFC могут сделать что-то более масштабное, чем Махачев — Топурия

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье дал оценку потенциальному противостоянию между испано-грузином Илией Топурией и россиянином Исламом Махачевым.

«Очевидно, что под эгидой UFC происходит множество значимых поединков. Однако я не уверен, что прямо сейчас в лиге способны организовать более грандиозное противостояние, чем бой между Топурией и Махачевым, если они всё же согласятся драться. Илия Топурия считается безусловным фаворитом в противостоянии с каждым бойцом UFC, за исключением, пожалуй, Ислама Махачева. И это само по себе говорит о том, насколько высоко котируют Илию Топурию, особенно после того, как он стал чемпионом UFC в лёгком весе, одержав победу над Чарльзом Оливейрой», — приводит слова Кормье портал Sportskeeda.