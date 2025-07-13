Аспиналл объяснил, почему является загадкой для тяжеловесов

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл объяснил, почему представляет собой загадку для своих будущих противников.

«У меня лучшие спарринг-партнёры тяжеловесы в мире, на мой взгляд. Мы сплочены. Эти люди действительно знают, кто я такой. За пределами этого круга меня никто по-настоящему не знает. И я не буду работать в UFC PI или ATT, где у любого желающего будет возможность работать со мной.

Да, мы выкладываем видео на мой YouTube-канал. Но каждый ролик подвергается цензуре. Я не публикую информацию о своей настоящей технике. Для всех бойцов я огромная загадка. Никто ничего обо мне не знает», — приводит слова Аспиналла портал Sportskeeda.