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Пэдди Пимблетт аргументировал, почему именно он должен стать следующим соперником Топурии

Пэдди Пимблетт аргументировал, почему именно он должен стать следующим соперником Топурии
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30-летний известный английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт рассказал, почему именно он должен стать следующим соперником 28-летнего чемпиона UFC в лёгком весе непобеждённого испано-грузина Илии Топурии.

«Люди говорят, что Гэтжи должен стать следующим претендентом. Но Джастин только что победил парня с 11-й или 12-й строчки рейтинга после того, как в том году проиграл Максу Холлоуэю.

И вы, вероятно, можете привести несколько аргументов в пользу Гэтжи. Хотя мне кажется, что у нас с Илией есть общая история. Не считая противостояния Ислама и Илии, которые являются лидерами рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, мой бой с Топурией — самый грандиозный из тех, что в UFC могут сделать», — приводит слова Пимблетта портал Sky Sports.

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