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Александр Усик собрал идеального боксёра

Александр Усик собрал идеального боксёра
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38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик собрал идеального боксёра в интервью на YouTube-канале Mail Sport Boxing.

Джеб — Владимир Кличко
Защита — Рой Джонс-младший
Крепость челюсти — Дерек Чисора
Футворк — Василий Ломаченко
Бойцовский интеллект — Андре Уорд
Индивидуальность — Мохаммед Али

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Кроме того, Александр является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

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