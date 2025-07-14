38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик собрал идеального боксёра в интервью на YouTube-канале Mail Sport Boxing.

Джеб — Владимир Кличко

Защита — Рой Джонс-младший

Крепость челюсти — Дерек Чисора

Футворк — Василий Ломаченко

Бойцовский интеллект — Андре Уорд

Индивидуальность — Мохаммед Али

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Кроме того, Александр является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.