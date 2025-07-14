38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик собрал идеального боксёра в интервью на YouTube-канале Mail Sport Boxing.
Джеб — Владимир Кличко
Защита — Рой Джонс-младший
Крепость челюсти — Дерек Чисора
Футворк — Василий Ломаченко
Бойцовский интеллект — Андре Уорд
Индивидуальность — Мохаммед Али
В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Кроме того, Александр является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.