«Не всё так однозначно». Холлоуэй поставил под сомнение победы Топурии в UFC

Экс-чемпион UFC американец Макс Холлоуэй высказался о бывшем сопернике грузине Илии Топурии.

«Да, он победил большие имена, и этого не отнять. Но если вглядеться, всё не так однозначно, особенно если вспомнить о его бое с Волкановски. Вы знаете, после чего вышел Волкановски на этот бой, и это безумие.

Людям важны лишь имена, они не смотрят на рекорды. Они обращали внимание лишь на то, что Алекс был чемпионом. Затем были победы надо мной и Чарльзом Оливейрой. На момент боя у Чарльза была всего одна победа. В конце концов всё сводится к правильным моментам и нужным именам», – сказал Холлоуэй в интервью ShakMMA.