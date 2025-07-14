Белал Мухаммад выступил за увеличение числа дивизионов в UFC

Экс-чемпион UFC американец Белал Мухаммад выступил за увеличение числа дивизионов в организации.

«Нужно ли в UFC увеличить число весовых категорий? Думаю, да. Есть немало парней, застрявших между дивизионами. Если поменять ситуацию, многие парни смогут драться дольше и делать это несколько раз в год», – сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.

В настоящий момент в UFC восемь мужских дивизионов: наилегчайший (до 57 кг), легчайший (до 61 кг), полулёгкий (до 65 кг), лёгкий (до 70 кг), полусредний (до 77 кг), средний (до 84 кг), полутяжёлый (до 93 кг) и тяжёлый (до 120 кг).

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