Украинский боксёр Редкач объяснил, почему Усик может проиграть в реванше с Дюбуа

Украинский боксёр-профессионал Александр Редкач высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом между соотечественником Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).
«Я не вижу голода в глазах Усика. Он уже сытый боец, который перестал быть опасным. Есть такое предвидение, что Дюбуа способен сделать фурор. Он сейчас на коне после двух громких побед, и всё может быть», — приводит слова Редкача издание Allboxing.
Отметим, что Усик и Дюбуа уже встречались в ринге. Поединок состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.
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