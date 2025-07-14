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Бразилец, вышедший на бой в UFC под песню «Матушка земля», хочет получить гражданство РФ

Бразилец, вышедший на бой в UFC под песню «Матушка земля», хочет получить гражданство РФ
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Бразильский боец UFC Вальтер Уокер, выступающий в тяжёлом весе (до 120 кг), намерен получить российское гражданство.

Напомним, Уокер привлёк к себе внимание на турнире UFC on ESPN 70, состоявшемся на минувших выходных в Нэшвилле (США). Бразилец вышел на поединок с американцем Кеннеди Нзечукву под песню «Матушка земля» исполнительницы Татьяны Куртуковой и победил болевым приёмом в первом раунде.

«У Вальтера есть ВНЖ. Он планирует [получить российское гражданство], процесс будет поступательным», — приводит слова члена команды Уокера ТАСС.

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