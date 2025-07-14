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«Это не выглядело хорошо». Кроуфорд оценил победу Стивенсона над Сепедой

«Это не выглядело хорошо». Кроуфорд оценил победу Стивенсона над Сепедой
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Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд оценил победу соотечественника Шакура Стивенсона над мексиканцем Уильямом Сепедой.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Шакур Стивенсон (W) — Уильям Сепеда
13 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Шакур Стивенсон
Окончено
UD
Уильям Сепеда

«Единственное, что мне не понравилось… Шакур слишком долго оставался у канатов. По нему попадали кое-какими ударами, которые не нужно было пропускать. А это производит впечатление на судей. Особенно когда кто-то стоит у канатов… Это просто не выглядело хорошо.

Шакур не должен был принимать такой урон, но вы должны отдать должное Сепеде. Он не давал ему делать то, что он хочет, не давал ему боксировать. Поэтому приходилось иногда упираться и драться», — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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