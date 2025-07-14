«Это казалось мне совершенством». Тим Цзю сказал, как относится к Флойду Мейвезеру

Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю высказался о члене Зала славы непобеждённом американце Флойде Мейвезере-младшем.

«Я всегда хотел быть похожим на Флойда. Не внешне. В ринге он боксировал так, что это казалось мне совершенством. Я всегда восхищался им», — сказал Цзю в подкасте Backstage.

Флойду Мейвезеру 48 лет. Американец дебютировал как профессионал в 1996 году и завершил карьеру в 2015-м. Становился чемпионом мира во втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем весе (до 69,9 кг).

Материалы по теме Рой Джонс бросил вызов Флойду Мейвезеру

Флойд Мейвезер в прекрасной форме! Тренировка великого боксёра