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«Это казалось мне совершенством». Тим Цзю сказал, как относится к Флойду Мейвезеру

«Это казалось мне совершенством». Тим Цзю сказал, как относится к Флойду Мейвезеру
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Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю высказался о члене Зала славы непобеждённом американце Флойде Мейвезере-младшем.

«Я всегда хотел быть похожим на Флойда. Не внешне. В ринге он боксировал так, что это казалось мне совершенством. Я всегда восхищался им», — сказал Цзю в подкасте Backstage.

Флойду Мейвезеру 48 лет. Американец дебютировал как профессионал в 1996 году и завершил карьеру в 2015-м. Становился чемпионом мира во втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем весе (до 69,9 кг).

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