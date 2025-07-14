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Сергей Ковалёв бросил вызов Джейку Полу

Сергей Ковалёв бросил вызов Джейку Полу
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Трехкратный чемпион мира в полутяжелом дивизионе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалев бросил вызов американскому видеоблогеру Джейку Полу, известному по выступлениям на боксерском ринге.

«Он хороший боксер без оппозиции. Джейк, если ты собираешься стать настоящим бойцом, давай сразимся. Давай сделаем это», — сказал Ковалев в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Сергею Ковалеву 42 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2009 году и завершил карьеру в 2025-м. Одержал 36 побед, потерпел пять поражений и один поединок свел в ничью.

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