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Соннен: Махачев не вернётся в лёгкий вес UFC

Соннен: Махачев не вернётся в лёгкий вес UFC
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Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик, американец Чейл Соннен высказался о переходе россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Возвращение Ислама в лёгкий вес маловероятно для меня. Я не поверю в это, если Ислам добьётся успеха в полусреднем весе. Самый большой вызов, с которым сталкивался Ислам за свою карьеру, его самый неприятный опыт – это необходимость показывать 70 кг на весах», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что Махачев сразится за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой во второй половине года.

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