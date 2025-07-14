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«Бой раскручен больше, чем он того стоит». Беленький дал прогноз на реванш Усика и Дюбуа

«Бой раскручен больше, чем он того стоит». Беленький дал прогноз на реванш Усика и Дюбуа
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Российский спортивный журналист Александр Беленький высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Мне кажется, что этот бой очень раскручен. Гораздо больше, чем он того стоит. В своём последнем поединке Дюбуа победил Джошуа. Но я в этом ничего особенного не вижу. Джошуа сам не знал, зачем он вышел. Пропустил, упал в нокдаун. А дальше пошло-поехало. С Усиком такого не будет. Он всегда знает, зачем выходит. И всегда очень хорошо доносит это до своего противника. Возможно, Дюбуа будет в приподнятом настроении несколько раундов. Но затем Александр донесёт британцу, что ему делать тут нечего. И нокаутирует Даниэля, скорее всего. Ну или победит по очкам. Многие говорят, что Усик в первом бою упал на пол, это был нокаут. Никакой это не нокаут. Удар был ниже пояса. Ниже. И всё. Все размышления на этот счёт отпадают. А то, что кто-то сумел, кто-то не сумел драться, это лежит за рамками обычного бокса. Удары ниже пояса запрещены даже в боях без правил. Думаю, что тут победит Усик, причём достаточно легко. Либо нокаутом в 9-10-м раунде, либо по очкам с большой разницей. Дюбуа выиграет где-то два раунда», — сказал Александр Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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