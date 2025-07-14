Результаты женского шоу WWE Evolution. Реализация кейса Money in the Bank и хилл-тёрн

В ночь с 13 на 14 июля в Атланте, США, на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялось крупное женское шоу популярного промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Evolution. Этот Premium Live Event (PLE) стал первым с 2018-го, который был посвящён женскому реслингу.
WWE Evolution — 2025. Результаты шоу.
1. Бекки Линч защитила интерконтинентальное чемпионство в матче тройной угрозы против Бэйли и Валькирии.
Фото: wwe.com
2. Джейси Джейн защитила главный женский титул бренда NXT в поединке против Джординн Грейс. В конце матча Блэйк Монро, вышедшая вместе с Грейс, ударила Джординн по спине титулом, позволив победить Джейн.
Блэйк Монро атакует титулом Грейс
Фото: wwe.com
3. Тиффани Стрэттон защитила титул чемпионки SmackDown против Триш Стратус.
Фото: wwe.com
4. Джейд Каргилл победила Наоми в поединке по правилам No Holds Barred. Специальным рефери выступила Бьянка Белэйр.
Фото: wwe.com
5. Ракель Родригес и Роксанн Перес («Судный день») защитили командные титулы в поединке против Шарлотт Флэр и Алексы Блисс против Сол Руки и Зарии против «Кабука Уорриорз» (Аска и Кайри Сэйн).
Родригес бросает Блисс за ринг
Фото: wwe.com
6. Стефани Вакер одержала победу в батл-рояле и получила тайтл-шот на шоу Clash of Paris. В конце поединке она выкинула через верхний канат Лэш Ледженд.
Фото: wwe.com
7. Наоми одержала победу в матче тройной угрозы против Ийо Скай и Рии Рипли и стала новой чемпионкой Raw. Изначально это был поединок между обладавшей титулом Скай и Рипли, но в конце выбежала Наоми и реализовала свой чемодан Money in the Bank, дающий ей право на титульный поединок. Поскольку матч тройной угрозы не имеет дисквалификации, она ударила чемоданом Ийо по голове и удержала после коронного приёма.
Фото: wwe.com
Фото: wwe.com