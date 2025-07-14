Результаты женского шоу WWE Evolution. Реализация кейса Money in the Bank и хилл-тёрн

В ночь с 13 на 14 июля в Атланте, США, на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялось крупное женское шоу популярного промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Evolution. Этот Premium Live Event (PLE) стал первым с 2018-го, который был посвящён женскому реслингу.

WWE Evolution — 2025. Результаты шоу.

1. Бекки Линч защитила интерконтинентальное чемпионство в матче тройной угрозы против Бэйли и Валькирии.

Фото: wwe.com

2. Джейси Джейн защитила главный женский титул бренда NXT в поединке против Джординн Грейс. В конце матча Блэйк Монро, вышедшая вместе с Грейс, ударила Джординн по спине титулом, позволив победить Джейн.

Блэйк Монро атакует титулом Грейс Фото: wwe.com

3. Тиффани Стрэттон защитила титул чемпионки SmackDown против Триш Стратус.

Фото: wwe.com

4. Джейд Каргилл победила Наоми в поединке по правилам No Holds Barred . Специальным рефери выступила Бьянка Белэйр.

Фото: wwe.com

5. Ракель Родригес и Роксанн Перес («Судный день») защитили командные титулы в поединке против Шарлотт Флэр и Алексы Блисс против Сол Руки и Зарии против «Кабука Уорриорз» (Аска и Кайри Сэйн).

Родригес бросает Блисс за ринг Фото: wwe.com

6. Стефани Вакер одержала победу в батл-рояле и получила тайтл-шот на шоу Clash of Paris. В конце поединке она выкинула через верхний канат Лэш Ледженд.

Фото: wwe.com

7. Наоми одержала победу в матче тройной угрозы против Ийо Скай и Рии Рипли и стала новой чемпионкой Raw. Изначально это был поединок между обладавшей титулом Скай и Рипли, но в конце выбежала Наоми и реализовала свой чемодан Money in the Bank, дающий ей право на титульный поединок. Поскольку матч тройной угрозы не имеет дисквалификации, она ударила чемоданом Ийо по голове и удержала после коронного приёма.

Фото: wwe.com

Фото: wwe.com