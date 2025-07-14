Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть
Комментарии

19 июля в Лондоне (Великобритания) состоится боксёрский вечер, в главном событии которого украинец Александр Усик (23-0, 14 KO) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

Поединок станет реваншем. Первый бой состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой Усика нокаутом в девятом раунде.

Начало боксёрского вечера — в 19:30 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале Sky Sports, а также на стриминг-сервисе DAZN. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Усик – Дюбуа 2: талантливый британец остановит чемпиона и возьмёт реванш? LIVE
Live
Усик – Дюбуа 2: талантливый британец остановит чемпиона и возьмёт реванш? LIVE

Усик показал, как укрепляет мышцы пресса:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android