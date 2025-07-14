Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть

19 июля в Лондоне (Великобритания) состоится боксёрский вечер, в главном событии которого украинец Александр Усик (23-0, 14 KO) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг).

Поединок станет реваншем. Первый бой состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой Усика нокаутом в девятом раунде.

Начало боксёрского вечера — в 19:30 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале Sky Sports, а также на стриминг-сервисе DAZN. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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