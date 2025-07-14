Боец лиги Top Dog Александр Стручков скончался в возрасте 27 лет

Бойцовский промоушен Top Dog сообщил о смерти своего бойца россиянина Александра Стручкова. Причина не называется.

«Скорбная новость для всей команды Top Dog и нашего сообщества. Ушёл из жизни боец лиги – Александр Стручков, известный зрителям под прозвищем Безумный Скиф.

Александр был ярким, искренним и смелым бойцом, чьи поединки навсегда останутся в истории Top Dog и в памяти зрителей. Мы выражаем искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Александра», — говорится в сообщении организации в социальных сетях.

Александру Стручкову было 27 лет. Уроженец Брянска являлся кандидатом в мастера спорта по боксу.