Марио Барриос — Мэнни Пакьяо: когда бой, дата и время, где смотреть

В ночь с 19 на 20 июля мск в США состоится масштабный вечер бокса, в главном поединке которого встретятся прославленный чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо из Филиппин и американец Марио Барриос.

Главный бой вечера между Барриосом и Пакьяо ориентировочно начнётся не ранее 5:00 мск. В Российской Федерации официальной трансляции не будет.

В общей сложности на счету Пакьяо на данный момент 72 поединка, в которых он одержал 62 победы и потерпел восемь поражений. Ещё два боя с его участием завершились вничью. На счету Барриоса 29 побед, два поражения и одна ничья.

Пакьяо — легенда. Единственный, кто покорил 8 весовых категорий: