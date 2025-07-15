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Марио Барриос — Мэнни Пакьяо: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Марио Барриос — Мэнни Пакьяо: когда бой, дата и время, где смотреть
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В ночь с 19 на 20 июля мск в США состоится масштабный вечер бокса, в главном поединке которого встретятся прославленный чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо из Филиппин и американец Марио Барриос.

Главный бой вечера между Барриосом и Пакьяо ориентировочно начнётся не ранее 5:00 мск. В Российской Федерации официальной трансляции не будет.

В общей сложности на счету Пакьяо на данный момент 72 поединка, в которых он одержал 62 победы и потерпел восемь поражений. Ещё два боя с его участием завершились вничью. На счету Барриоса 29 побед, два поражения и одна ничья.

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