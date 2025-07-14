Александр Беленький поделился ожиданиями от реванша Тима Цзю и Себастьяна Фундоры

Российский спортивный журналист Александр Беленький высказался о предстоящем титульном реванше в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Себастьяном Фундорой и австралийцем Тимом Цзю, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

«Это очень сложный случай. Основные вещи, которые здесь есть, невозможно предсказать, можно только угадать. Тим Цзю проиграл два боя. Но Фундоре — по чистой случайности. Он посёкся, но закончил бой на ногах, что говорит о его воле. А Муртазалиеву уступил нокаутом, много раз падал. Это, правда, ни о чём не говорит. Любой может пропустить удар. Но для меня вопрос «челюсти» Тима Цзю остаётся открытым. В отличие от мужества, это либо есть, либо нет. Мужества хватит на 10 бойцов у Тима. А вот есть ли у него «челюсть», не знаю. Во втором бою Фундора, преисполненный своей удачей, будет действовать гораздо смелее и лучше. Рискну предположить, что у Тима всё в порядке с «челюстью». Первый всплеск эмоций Себастьяна он погасит. Сумеет ли Тим нокаутировать Себастьяна? Не знаю. Но бой он выиграет с большим преимуществом», — сказал Александр Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.