«Это была высокоуровневая шахматная партия». Волкановски — о первом бое с Махачевым

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски вспомнил первый бой с россиянином Исламом Махачевым, на кону которого стоял пояс чемпиона UFC в лёгком весе и который состоялся 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Поединок завершился победой Махачева единогласным решением судей.

«Во время тренировочного лагеря большинство моих спарринг-партнёров проходили один или два раза в ноги. Они проводят тейкдаун, пытаются развить успех и У меня уже было понимание, что будет дальше. Но в поединке с Исламом всё было иначе. Махачев проводил тейкдаун, затем я контратаковал, потом он и так далее.

Вы могли видеть улыбку на моём лице во время боя — я получал от этого удовольствие. Большинство людей запаниковали бы в такой ситуации, но я чувствовал, что он собирался сделать. И надо отдать Исламу должное — этот парень всё равно ставил меня в трудное положение… Иногда мне казалось, что я остановил его, и он едва успевал это понять. Поэтому менял стратегию и продолжал двигаться. Это было похоже на высокоуровневую шахматную партию», — приводит слова Волкановски портал Sportskeeda.