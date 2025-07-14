Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик уверен, что Дюбуа боится его

Усик уверен, что Дюбуа боится его
Комментарии

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик выразил уверенность, что чемпион мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа боится его перед реваншем, который состоится 20 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Если ли у Даниэля слабые места? Несколько есть, да. Возможно, из-за того, что Даниэль ещё молодой. Не знаю… Но Дюбуа немного боится меня. Я тоже [боюсь], но мой страх иной», — приводит слова Усика издание Mirror.

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

Материалы по теме
Усик – Дюбуа 2: талантливый британец остановит чемпиона и возьмёт реванш? LIVE
Live
Усик – Дюбуа 2: талантливый британец остановит чемпиона и возьмёт реванш? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android