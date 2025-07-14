Усик уверен, что Дюбуа боится его

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик выразил уверенность, что чемпион мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа боится его перед реваншем, который состоится 20 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».

«Если ли у Даниэля слабые места? Несколько есть, да. Возможно, из-за того, что Даниэль ещё молодой. Не знаю… Но Дюбуа немного боится меня. Я тоже [боюсь], но мой страх иной», — приводит слова Усика издание Mirror.

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.